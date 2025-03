Stand: 06.03.2025 14:41 Uhr Förderschulpokal Nordwestmecklenburg: Wanderpokal geht nach Schönberg

Am Förderschulpokal des Landkreises Nordwestmecklenburg haben gut 100 Sportler teilgenommen. Laut Landkreis haben sich sechs Förderschulen an dem Wettkampf in der Palmberghalle in Schönberg beteiligt. Sie traten in den Disziplinen Zweifelderball, Tauziehen, Zielwerfen und in verschiedenen Staffelspielen an. Der Wanderpokal und damit der erste Platz ging an die Förderschule "Anne Frank" aus Schönberg. Auf dem zweiten Platz landeten die Teilnehmer der "Claus Jesup"-Förderschule Wismar. Bronzemedaillen bekamen die Sportler der Schulen "Fritz Dietlof von der Schulenburg" aus Neukloster und "An den Linden" aus Grevesmühlen.

