Flüchtlingsunterkunft Selmsdorf: Baugenehmigung erteilt

Im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es jetzt grünes Licht für den Bau einer geplanten Gemeinschaftsunterkunft in Selmsdorf. Das hat am Donnerstagabend Landrat Tino Schomann im Kreistag bekannt gegeben. In der Unterkunft sollen bis zu 100 Asylsuchende Platz finden. Die ersten Container sollen noch in diesem Jahr aufgestellt werden. Die Fläche gehört dem Land, eine endgültige Baugenehmigung liegt jetzt vor. Bei einer Informationsveranstaltung im Mai des vergangenen Jahres äußerten viele Anwohner Bedenken. Vor allem ging es um eine möglicherweise schlechte medizinischen Versorgung und unzureichende Integration der Asylsuchenden.

