Stand: 17.04.2025 16:48 Uhr Fast alle Schleusen in Westmecklenburg sind über Ostern passierbar

Gute Nachrichten für alle Bootsfahrer in Westmecklenburg. Laut Wasserstraßenamt Elbe sind die meisten Schleusen in der Region in einem guten Zustand und können über die Ostertage genutzt werden. Nur die Schleuse in Lübz ist wegen Bauarbeiten noch bis Ende Mai gesperrt. Viele Schleusen sind sogenannte Selbstbedienungsschleusen. Wie die in Grabow und Parchim. Der Bootsführer kann sie selbst steuern. Bei Problemen hilft die Leitzentrale in Parchim, die die Schleusen überwacht. Alle anderen Schleusen sind laut Wasserstraßenamt über Ostern mit Personal besetzt.

