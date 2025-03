Stand: 24.03.2025 16:27 Uhr Falscher Bankmitarbeiter betrügt Frau aus Hagenow um 100.000 Euro

Ein falscher Bankmitarbeiter hat eine Frau aus Hagenow um über 100.000 Euro betrogen. Laut Polizei rief der Täter die Frau am Donnerstag an und gab vor, ihre Girokonten nach einem angeblichen Cyber-Angriff neu einrichten zu müssen. Dabei erschlich er sich das Vertrauen der Frau, indem er persönliche Daten abfragte. Sie folgte den Anweisungen und konfigurierte ihre Banking-App neu, was dem Betrüger den Zugriff auf ihre Konten ermöglichte. Als die Frau später keinen Zugang mehr zur App hatte, stellte ein echter Bankmitarbeiter fest, dass mehr als 100.000 Euro von ihren Konten abgebucht wurden. Ob das Geld zurückerstattet werden kann, ist noch unklar. Die Polizei warnt davor, persönliche Daten wie etwa Kontoverbindungen oder Zugangsdaten, niemals telefonisch zu übermitteln.

