Stand: 12.03.2025 16:10 Uhr Elde-Schleuse in Lübz bleibt länger gesperrt als geplant

Die wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrte Elde-Schleuse in Lübz bleibt länger außer Betrieb als ursprünglich geplant. Der Grund sind unerwartete Schäden an dem Bauwerk. Eigentlich sollte die Schleuse am 11. April wieder für den Schiffverkehr freigegeben werden. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, verzögert sich das nun voraussichtlich bis Ende Mai. Seit Anfang November ist die Schleuse Lübz bereits gesperrt. Wann genau sie wieder geöffnet werden kann, ist noch nicht klar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim