Einbruch in Spielhalle in Hagenow: Täter erbeuten Bargeld

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine Spielhalle in Hagenow eingebrochen. Zwischen 2 und 5 Uhr morgens stiegen die Täter über ein Fenster in das Gebäude in der Steegener Chaussee ein. Sie brachen eine Geldkassette auf und stahlen mehrere hundert Euro. Außerdem entstand Sachschaden. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und bittet um Hinweise. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Hagenow melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim