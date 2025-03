Stand: 16.03.2025 09:45 Uhr Dynamo Schwerin kassiert Pleite gegen Sparta Lichtenberg

Dynamo Schwerin hat in der Fußball-Oberliga mit 1 zu 3 gegen Sparta Lichtenberg verloren. Die Berliner sind nach 26 Spielminuten mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Die konnten die Gäste in der zweiten Hälfte auf 3 zu 0 erhöhen. Das Tor zum 1 zu 3 von Arnold Lietz war nur noch Ergebniskosmetik. Anker Wismar hat auswärts beim Berliner AK in Überzahl einen möglichen Sieg verschenkt. Nach dem 1 zu 0 durch den Wismarer Lares Kodanek in der ersten Halbzeit, holten sich die Berliner- trotz roter Karte- noch ein Tor. Ergebnis: 1 zu 1.

