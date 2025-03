Stand: 10.03.2025 07:15 Uhr Dynamo Schwerin holt Punkte im Abstiegskampf

Dynamo Schwerin hat im Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga wichtige Punkte eingefahren. Beim SC Staaken gewann die SGD mit 3:1 (0:1). Zur Halbzeitpause lag Schwerin nach einem frühen Gegentor noch mit 0:1 hinten. Nach einer Stunde konnte Mario Schilling per Elfmeter ausgleichen. In der 86. Minute traf Bohdan Kostik zur 2:1-Führung. Mario Schilling setzte drei Minuten später mit seinem zweiten Elfmeter-Tor den Deckel drauf. Damit ist Dynamo Schwerin in der Tabelle an Staaken vorbei gezogen und steht nun auf Platz dreizehn.

