Stand: 14.04.2025 07:39 Uhr Dynamo Schwerin: Auswärtsniederlage bei Hansas zweiter Mannschaft

In der Fußball Oberliga musste die SG Dynamo Schwerin eine Niederlage hinnehmen. Mit 2:3 (1:2) verlor Dynamo bei der zweiten Mannschaft des FC Hansa Rostock. Die Schweriner gerieten schon nach fünf Minuten in Rückstand, konnten aber nach einer guten halben Stunde durch Bradley Lokilo ausgleichen. Noch vor der Pause gingen die Gastgeber wieder mit 2:1 in Führung. Dynamo kam in der 83. Spielminute durch den zweiten Treffer von Lokilo erneut zurück, doch Hansa erzielte in der Nachspielzeit das 3:2. Dynamo bleibt nach der Niederlage in der Oberliga weiter in akuter Abstiegsgefahr.

