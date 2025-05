Stand: 19.05.2025 15:15 Uhr Drohungen und gefährliche Gegenstände: Polizei nimmt in Parchim zwei Menschen fest

In Parchim nahm die Polizei am Wochenende zwei Personen fest, weil sie Bedrohungen aussprachen und gefährliche Gegenstände mit sich führten. Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Mann in der August-Bebel-Straße gemeldet, der eine Pistole in der Hand hielt und Richtung Stadtzentrum ging. Polizisten stoppten den polizeibekannten 46-Jährigen am Moltkeplatz. Bei ihm wurde eine erlaubnisfreie Softair-Pistole sichergestellt, die einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sieht. Der Mann beleidigte und bedrohte die Polizisten, sie brachten ihn ins Polizeigewahrsam nach Schwerin. Er hatte über 2,4 Promille Atemalkohol. Am Samstagnachmittag soll eine 42-jährige Frau mit einem Küchenmesser in der Hand einem Fahrradfahrer hinterher gerannt sein. Dabei habe sie unentwegt Bedrohungen ausgesprochen. Polizisten stoppten die Frau und nahmen ihr das Messer weg. Ein Drogenvortest schlug positiv aus auf Cannabis und Amphetamine. Die Frau wurde wegen ihres psychischen Zustandes mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen beide Tatverdächtigen ermittelt jetzt die Polizei wegen Bedrohung und Verstöße gegen das Waffengesetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 19.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim