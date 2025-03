Stand: 17.03.2025 16:27 Uhr Drei Preise für Wismarer Studierende beim Schinkel-Wettbewerb

Gleich drei Preise haben Wismarer Studierende bei der diesjährigen Schinkel-Preis-Verleihung gewonnen. In dem Wettbewerb wurden neue Ideen für die Umgestaltung des Umfeldes des Berliner Südkreuz-Bahnhofes gesucht. Der Wismarer Architektur-Student Ben Passow hat für seinen Entwurf den ersten Diesing-Preis und zusätzlich einen Sonderpreis gewonnen. Der zweite Diesing-Preis wurde in Berlin an die Wismarer Architektur-Studentin Tatiana Rogozina übergeben. Neben dem Schinkel-Hauptreis, den im vergangenen Jahr auch Wismarer Studierende gewonnen haben, wurden 15 weitere Preise in weiteren Kategorien überreicht.

Wettbewerb mit 170 Jahren Tradition

Der Schinkelpreis ist ein Förderwettbewerb, der seit 1855 vergeben wird. Die Preisverleihung findet jedes Jahr am Geburtstag von Karl Friedrich Schinkel statt. Der Architekt hat bis 1841 unter anderem das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und das Alte Museum in Berlin sowie die Schinkelwache in Dresden entworfen. Vergeben wird der Preis vom Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg.

