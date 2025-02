Stand: 06.02.2025 17:53 Uhr Dömitz: Brücke zur Festung muss saniert werden

In Dömitz soll die Brücke der Festung erneuert werden. Das hat der Zweckverband Kulturdenkmäler Ludwigslust-Parchim beschlossen. Dieser Verband wurde zum Anfang des Jahres eigens für die Sanierung und Bewirtschaftung der Festung Dömitz und des Schlosses in Raben Steinfeld gegründet. Nach Angaben des Landkreises Ludwigslust-Parchim befindet sich die Brücke der Dömitzer Festung in einem schlechten Zustand. Sie ist wie das gesamte Ensemble denkmalgeschützt und soll dementsprechend saniert werden. Das sei sowohl für die Sicherheit der Besucher, als auch für die anstehende Sanierung des einsturzgefährdeten Kommandantenhauses notwendig, heißt es weiter. Bis zum Saisonbeginn soll die Brücke fertig sein.

Auch Schloss Raben Steinfeld wird saniert

Auch beim Schloss Raben Steinfeld gehe es weiter, so der Landkreis. Dort wird zunächst ein viergeschossiger Anbau des Schlosses abgerissen. Er steht seit vielen Jahren leer. Geplant ist, im Schloss Raben-Steinfeld ein Kompetenzzentrum für Waldwirtschaft einzurichten. Die Kosten für die komplette Sanierungen der beiden Denkmäler schätzt der Landkreis auf etwa 80 Millionen Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim