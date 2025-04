Stand: 01.04.2025 06:17 Uhr Digitaler Self-Service Wertstoffhof in Boizenburg geht an den Start

In Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) startet am 1. April das digitale Serviceangebot des Wertstoffhofes. Mit Hilfe einer App können Anwohner ihren Abfall damit jetzt auch außerhalb der Öffnungszeiten entsorgen. Dafür bucht sich der Nutzer über die kostenlose MAEX App einen Termin - und wählt im Abfallkatalog aus, was genau entsorgt werden soll. Vor Ort kann der Nutzer über Bluetooth die Schranke des Wertstoffhofes öffnen und hat 15 Minuten Zeit, seine Abfälle abzuliefern - von Sperrmüll über Alttextilien bis hin zu Gartenabfällen. Mit dem digitalen Angebot können Nutzer ihre Abfälle und Wertstoffe an Wochentagen bis 21 Uhr entsorgen. Die Entsorgung von Gartenabfällen muss bezahlt werden. Das geht auch über die App. Der Self-Service Wertstoffhof ist ein Pilotprojekt der Abfallwirtschaft Ludwigslust-Parchim. Das digitale Angebot soll jetzt erst einmal ein Jahr getestet werden. Ziel des Projekts: mehr Nachhaltigkeit, mehr Digitalisierung und ein flexibles Angebot für die Bürgerinnen und Bürger.

