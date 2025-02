Stand: 19.02.2025 17:40 Uhr Diebe stehlen Schmuck und Bargeld bei offener Haustür

In Albertinenhof bei Vellahn im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben Unbekannte Bargeld und Schmuck aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Nach Angaben der 79-jährigen Hausbesitzerin sollen die Täter am Dienstagmorgen über die offene Haustür herein gekommen sein. Die Frau selber sei zu der Zeit im Garten gewesen. Der Schlüssel habe in der Haustür gesteckt. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei konnte Spuren sichern und ermittelt nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch. Zeugen werden gebeten sich zu melden.

