Stand: 08.04.2025 17:38 Uhr Die Tafel öffnet erstmals in Zarrentin

In Zarrentin können Bedürftige nun auch Lebensmittel von der Tafel bekommen. Immer am Mittwoch von 13 bis 15 Uhr können Bedürftige an der ehemaligen Grundschule Lebensmittel bekommen. Diese werden von Unternehmen und Händler gespendet. Dabei handelt es sich um Waren, die das Verfallsdatum noch nicht erreicht haben, aber im Geschäft nicht mehr verkäuflich sind. In der Region gibt es bisher in Gadebusch, Rehna und Wittenburg Ausgabestellen.

