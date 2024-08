Deutschlands größtes Drachenbootfestival: Heute Finale in Schwerin Stand: 25.08.2024 09:53 Uhr Beim Drachenbootfestival in Schwerin geht es am Wochenende auf dem Pfaffenteich rund. Etwa 2.500 Sportler geben am Paddel alles - begleitet von einem bunten Rahmenprogramm.

Beim Drachenbootfestival in Schwerin stehen heute am frühen Nachmittag die Finalläufe auf dem Pfaffenteich an. Um 14.30 Uhr folgt dann die große Siegerehrung. Das Festival gehört zu den größten Drachenbootveranstaltungen Europas. Über das ganze Wochenende gibt es knapp 100 Rennen und ein Rahmenprogramm mit Flaniermeile, Partys und einem großen Feuerwerk.

Stadtwerke-Pokal geht an Ministeriums-Team

Den Auftakt machte am Freitagabend eine Premiere: Zum ersten Mal gab es bei dem Festival 100-Meter-Sprints um den Pokal der Stadtwerke Schwerin. Überraschend setzte sich das Team BiMi Up, eine Mannschaft des Bildungsminsteriums, durch. Den strömenden Regen, der die Siegerehrung begleitete, spürten die überglücklichen Sieger nach eigenen Angaben nicht.

Berliner Mixe-Team gewinnt Lange Strecke

Auf der "Langen Strecke" gingen am Sonnabend im Mixed-Wettbewerb rund 50 Teams an den Start. Die 1.000 Meter rund um den Pfaffenteich schaffte das Team "BDC Mixed" aus Berlin am schnellsten mit 4:18,56 Minuten. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten mit wenigen Zehntelsekunden Abstand "Vollbrett" (04:24,28) und "KfRG Rostocker Seebären" (04:24,92). Am Abend folgte ein Open Air auf der Bühne an der Arsenalstraße mit dem großen Feuerwerk zum Abschluss.

Verkehrseinschränkungen am Pfaffenteich

Insgesamt treten über das Wochenende mehr als 100 Teams bei Deutschlands größtem Drachenbootfestival an. Rund 2.500 Sportler paddeln auf dem Pfaffenteich so schnell wie möglich im Rhythmus der Trommel. Neben Vereinen aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich auch Teams aus Hannover, Kassel, Leipzig und sogar aus Polen angemeldet. Während des gesamten Wochenendes kommt es zu Verkehrseinschränkungen rund um den Pfaffenteich. Zwischen der Körnerstraße bis zur Arsenalstraße/Ecke Alexandrinenstraße ist der gesamte Bereich für den Verkehr bis einschließlich Sonntag voll gesperrt.

