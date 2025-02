Stand: 06.02.2025 07:06 Uhr Dassow: Neues Reparatur-Café eröffnet in der Altenteilerkate

Am Donnerstag öffnet in der Altenteilerkate in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein neues Reparatur-Café. Initiiert wurde das Projekt vom Dassower Heimat- und Tourismusverein. Insgesamt zehn ehrenamtliche Mitarbeiter, darunter sieben Elektriker und ein Tischler, sollen in der historischen Stätte zukünftig Elektro- und Haushaltsgeräte sowie Fahrräder und Möbel reparieren. Die Initiatoren wollen mit ihrem Angebot dabei helfen, Geräte und Materialien mehr wertzuschätzen, heißt es in einer Mitteilung. Das Reparatur-Café ist jeden zweiten Monat am jeweils ersten Donnerstag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Los geht es jetzt im Februar, die nächsten Monate, in denen das Café angeboten wird, sind dann April, Juni, August, Oktober und Dezember. Interessierte können sich über die Webseite des Heimatvereins anmelden oder spontan mit Wartezeit vorbeikommen. Das Angebot ist kostenlos. Es werden Kaffee und Kuchen angeboten.

