Dassow: 88-Jährige rettet sich selbst aus brennendem Haus

In Dassow im Landkreis Nordwestmecklenburg brannte am Sonntagmorgen ein Einfamilienhaus. Freiwillige Feuerwehren aus Dassow, Herrnburg, Schönberg, Selmsdorf und Lockwisch waren am Morgen mehrere Stunden vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die 88-jährige Bewohnerin konnte sich laut Polizei noch selbst aus dem Haus retten. Sie kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Feuer kam, sei noch nicht geklärt, heißt es von der Polizei. Das müsse jetzt ein Brandursachenermittler klären. Der Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

