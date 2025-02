Stand: 10.02.2025 15:38 Uhr Cyberangriff auf Kliniken in Hagenow und Ludwigslust

Die LUP-Kliniken sind Opfer eines Cyberangriffes geworden. Das hat eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim dem NDR bestätigt. Betroffen ist die Internetseite der Klinikstandorte in Hagenow und in Ludwigslust. Die sei zwar aktuell erreichbar, könne aber von Seite der Kliniken nicht aktualisiert werden. Per E-Mail sind die Krankenhäuser in Hagenow und Ludwigslust nicht erreichbar. Die beiden Häuser wurden vorsorglich vom Kommunikationsnetz getrennt, heißt es weiter. Die medizinische Versorgung sei trotz der technischen Probleme an beiden Standorten der Helene von Bülow-Krankenhäuser durchgehend gesichert. Bedrohliche Notfälle werden weiterhin behandelt, die Notaufnahme wurde jedoch abgemeldet. Laut Landkreis arbeiten Techniker zurzeit daran, die Systeme wieder zum Laufen zu bringen. Spezialisten vom Landeskriminalamt haben die Ermittlung übernommen.

