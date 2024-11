Stand: 14.11.2024 18:00 Uhr Bundestagswahl: Vorbereitungen in Westmecklenburg laufen

Am 23. Februar soll die Bundestagswahl stattfinden. In Westmecklenburg laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. Während Wahlen dieser Größe sonst innerhalb eines halben Jahres vorbereitet werden, ist der Zeitdruck jetzt hoch. Schon jetzt wird öffentlich nach Helfern gesucht: So hat zum Beispiel die Stadt Wismar einen Aufruf gestartet. Gesucht werden 300 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Für die gibt es laut Stadtsprecher am Wahlabend ein Erfrischungsgeld zwischen 35 und 45 Euro.

Gleich drei Wahlen in LuP

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wiederum stehen im kommenden Frühjahr sogar bis zu drei Wahlen an. Erst soll die für den Bundestag durchgeführt werden und elf Wochen später dann die Landratswahl. Die wurde für den 11. Mai 2025 festgelegt. Diese Wahl könnte noch eine Stichwahl auslösen. Die Landratswahl lässt sich aus rechtlichen Gründen nicht mehr verschieben, so ein Sprecher des Landkreises. So werden in Parchim 100 Helfer gesucht. Nach der endgültigen Bekanntgabe des Bundestagswahltermines soll dazu laut Stadtsprecher auf junge Leute an den Schulen zugegangen werden. Auch ein Aufruf an die Bürger Parchims soll folgen.

