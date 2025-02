Stand: 07.02.2025 15:54 Uhr Bundestagswahl: Erste Briefwahllokale öffnen im Land

Seit Donnerstag ist der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung für die kommende Bundestagswahl online. In Westmecklenburg kann teilweise ab dem Wochenende schon gewählt werden. Sobald alle Wahlscheine da sind kann es losgehen, so die Verwaltungen.

In Schwerin kann in zwei Briefwahllokalen bereits ab Sonnabend bis zum 21. Februar gewählt werden. Statt die Briefwahlunterlagen zu beantragen und zugeschickt zu bekommen, können die Wahlscheine direkt abgeholt, ausgefüllt und in die Urne geworfen werden. Die Lokale sind im Perzina-Haus und in der Friesenstraße. So eine Briefwahl vor Ort ist ab kommender Woche auch im Stadthaus in Parchim möglich. Und ebenso in Wismar und in Ludwigslust. Die Kommunen entscheiden selbst, ob und wie lange sie Briefwahllokale einrichten.

Benachrichtigung und Ausweis werden benötigt

Wer traditionell per Briefwahl wählt, muss darauf achten, dass seine Unterlagen auch fristgerecht bei den Verwaltungen ankommen. In Schwerin ist der Stichtag der 23. Februar bis spätestens 18 Uhr. Wer am Wahlsonntag seine Stimme abgeben möchte, kann das natürlich auch in seinem Wahllokal machen. Weitere Infos dazu finden alle Wahlberechtigten auf ihrer jeweiligen Benachrichtigung. Die Wahlbenachrichtigung und der Personalausweis müssen zu den normalen und auch den Briefwahllokalen mitgebracht werden.

