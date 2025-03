Stand: 13.03.2025 18:44 Uhr Bürgermeisterwahl in Grabow: Vier Kandidaten stehen fest

Der Gemeindewahlausschuss des Amtes Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat vier Kandidaten zur Bürgermeisterwahl zugelassen. Die bisherige Bürgermeisterin von Grabow, Kathleen Bartels, tritt wieder an. Sie ist ein gemeinsamer Wahlvorschlag der SPD und der Wählergruppe Starkes Grabow. Der AfD Kreisverband Südwestmecklenburg hatte sich bereits im Februar für den Reiseverkehrskaufmann Thomas Binder als Kandidaten entschieden. Für die CDU tritt Diplom-Forstingenieur Markus Rohst an. Und die Freien Wähler schicken Feuerwehrmann Karl Kessner ins Rennen. Die Bürgermeisterwahl in Grabow findet am 11. Mai statt, also am selben Tag wie die Landratswahl. Für beide Wahlen werden noch Wahlhelfer gesucht. Interessierte können sich beim Amt Grabow melden.

