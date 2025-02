Stand: 17.02.2025 11:28 Uhr Bürgerforum in Boizenburg zur kommunalen Wärmeplanung

Auf einem Bürgerforum in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) informierten sich knapp 50 Menschen über die zukünftige Wärmeversorgung der Stadt. Die Verwaltung hat ein Ingenieurbüro mit der kommunalen Wärmeplanung beauftragt, so Bürgermeister Rico Reichelt (Die Linke). Die Mitarbeiter stellten ihre ersten Ergebnisse auf dem Bürgerforum vor. Demnach sei Fernwärme in vielen Bereichen eine Lösung. Außerdem gibt es laut Reichelt Potenziale für Geothermie in der Stadt. Als nächstes soll eine Strategie zur Umsetzung entwickelt werden. Das Konzept dafür wird voraussichtlich im Juli auf einem zweiten Bürgerforum vorgestellt.

