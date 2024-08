Stand: 01.08.2024 18:09 Uhr Bressel ausgeschlossen: Fraktion in Schweriner Stadtvertretung zerbricht

Die Fraktion aus FDP und Unabhängigen Bürgern in der Schweriner Stadtvertretung ist am Donnerstag endgültig zerbrochen. Am Dienstagabend ist der FDP-Politiker Paul Bressel aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Zwei Tage später hat der FDP-Kreisverband Schwerin die Auflösung der Stadtfraktion bekanntgegeben. "Unüberwindbare Diskrepanzen" waren nach Angaben der Unabhängigen Bürger die Gründe für den Ausschluss des FDP-Politikers Bressel. Dieser selbst sprach von Schwierigkeiten vor allem bei wirtschaftlichen Themen, bei denen die Positionen der FDP in der Fraktion nicht mehr klar vertreten werden können.

FDP-Kreisverband kritisiert Ausschluss

Nach Angaben des FDP-Kreisverbandes Schwerin sei Bressel ohne vorherige Abstimmung mit den Liberalen aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Die Partei akzeptiere einen solchen Umgang mit ihren Mitgliedern nicht. Der Kreisverband habe deshalb beschlossen, die Fraktion mit den Unabhängigen Bürgern - so wörtlich - aufzulösen. Eine Fraktion in der Schweriner Stadtvertretung muss vier Mitglieder haben. Die Unabhängigen Bürger haben nun nur drei Sitze im Stadtparlament. Bressel hatte zuletzt auch im Europa-Wahlkampf für Kritik gesorgt.

