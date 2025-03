Stand: 27.03.2025 12:36 Uhr Brennender Transporter bei Dobbertin war gestohlen

In Alt Schwinz bei Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Donnerstagmorgen ein Kleinbus auf der Kreisstraße gebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehren aus Dobbertin und Goldberg waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer konnte von den etwa 25 Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Nach Angaben der Polizei hatte der Eigentümer den Transporter fast zeitgleich zum Brand als gestohlen gemeldet. Das Auto wurde offenbar in der Nacht entwendet. In dem Transporter sollen sich Elektrowerkzeuge im Wert von 10.000 Euro befunden haben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und wegen Brandstiftung im besonders schweren Fall.

