Stand: 13.03.2025 06:59 Uhr Brand in Schwerin: Sohn rettet Vater aus verqualmtem Haus

In Schwerin hat es am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in der Werdervorstadt gebrannt. Laut Feuerwehr hatten der ältere Bewohner des Hauses seinen Rauchmelder nicht gehört. Der Sohn, der im Haus daneben wohnt, hörte den Alarm und verständigte die Feuerwehr. Daraufhin rettete er seinen Vater selbstständig aus dem verqualmten Haus. Die Feuerwehr konnte einen Schwelbrand im Obergeschoss des Hauses löschen. Der ältere Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Es war ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe ist laut Feuerwehr noch unklar.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass der Sohn seine Eltern aus dem Haus gerettet hätte. In dem Haus wohnt aber nur sein Vater, kein Ehepaar. Wir haben den Text entsprechend angepasst und bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin