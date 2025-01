Stand: 29.01.2025 11:00 Uhr Brand in Lübstorf: Doppelhaushälfte nicht mehr bewohnbar

In Lübstorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) bei Schwerin hat am Dienstagnachmittag der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte gebrannt. Sechs Menschen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr musste das Dach abreißen, um den von innen brennenden Dachstuhl zu löschen. Brandursache könnte laut Polizei ein technischer Defekt eines Heizstrahlers auf dem Dachboden gewesen sein. Beide Haushälften sind nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Wismar hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 29.01.2025 | 09:30 Uhr