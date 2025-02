Stand: 06.02.2025 16:04 Uhr Brand an Schwerin: Supermarkt evakuiert

An einem Supermarkt in der Nähe der Werderstraße in Schwerin ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dort hat eine Müllpresse gebrannt. Eine der Mitarbeiterinnen des Supermarkts sei durch Rauchgas verletzt worden, heißt es von der Polizei. Angaben zur Brandursache oder zur Schadenssumme konnten noch nicht gemacht werden.

