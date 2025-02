Stand: 09.02.2025 10:49 Uhr Box-Bundesliga: BC Traktor mit Heimsieg

In der Box Bundesliga hat der BC Traktor Schwerin die Niederlage zum Liga-Auftakt wieder ausgeglichen. Im Heimkampf gegen den BC Marburg gewannen die Schweriner Boxer mit 11:9. Insgesamt war Traktor in vier von sieben Kämpfen siegreich - Leistungsträger Razmik Sargsyan boxte aber nur Unentschieden. In dieser Bundesliga-Saison sind nur drei Teams dabei - insgesamt steht der BC Traktor jetzt nach zwei von vier Kampfabenden auf Tabellenrang zwei, Tabellenführer ist der BC Marburg. Der nächste Gegner für den BC Traktor ist der BC Chemnitz. Am 22. Februar müssen die Schweriner auswärts in Chemnitz ran.

