Box-Bundesliga: BC Traktor Schwerin vorzeitig im Finale

Der BC Traktor Schwerin ist am vergangenen Wochenende vorzeitig ins Finale der Box-Bundesliga eingezogen - und das ohne einen Kampf. Weil der BC Chemnitz gegen den BC Marburg verloren hat, ist den Schwerinern die Finalteilnahme nicht mehr zu nehmen. Der BC Traktor kämpft erst wieder am 15. März in der Bundesliga - dann geht es gegen die Chemnitzer darum, als Erstplatzierter ins Finale einzuziehen. Der Vorteil dabei: Schwerin hätte den Final-Rückkampf vor heimischem Publikum. Der Final-Hinkampf soll Anfang April ausgetragen werden. Insgesamt sind in dieser Saison nur drei Vereine in der Box-Bundesliga am Start: der BC Marburg, der BC Chemnitz und der BC Traktor Schwerin.

