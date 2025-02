Stand: 01.02.2025 07:37 Uhr Boizenburg will Ärztemangel bekämpfen

Die Stadt Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sucht Wege, wie mehr junge Ärzte in die Region kommen. Das haben die Stadtvertreter beschlossen und Bürgermeister Rico Reichelt (Die Linke) den Auftrag erteilt, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Laut Reichelt gibt es zu wenig junge Ärzte, die sich in der Region mit einer Praxis niederlassen. Momentan fehlten insbesondere Kinderärzte und Gynäkologen. Eine Möglichkeit könnte demnach sein, dass die Stadt Boizenburg eine Struktur schafft, in der die Fachärzte angestellt werden können. Damit wäre es möglich, den Verwaltungsaufwand für Ärzte zu verringern. Die Leitung könnte dann die Stadt Boizenburg übernehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 01.02.2025 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim