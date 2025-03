Stand: 21.03.2025 11:18 Uhr Boizenburg: Stadtvertreter beschließen Anträge von Jugendlichen

Kinder und Jugendliche aus Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben in der Kommunalpolitik ein Wörtchen mitzureden: Die Stadtvertretung hat am Donnerstagabend sechs Anträge von jungen Menschen einstimmig beschlossen. Unter anderem wünschen sich die Kinder und Jugendlichen aus Boizenburg: ein Open-Air-Kino im Sommer, eine bessere Straßenbeleuchtung in der Nähe der Grundschule und die Instandsetzung des Sport- und Freizeitplatzes in Bahlendorf.

Boizenburg seit 2024 im Programm

Die Wünsche sind Teil des Projekts "Jugend entscheidet" der Hertie-Stiftung. Ziel ist es Kinder- und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren mehr politisch einzubeziehen. Boizenburg ist 2024 in das Programm aufgenommen worden, als eine von zehn Städten und Gemeinden in Deutschland. Die Anträge haben mehr als 70 junge Menschen in den vergangenen Monaten ausgearbeitet und anschließend in den Fachausschüssen diskutiert. Jetzt ist die Stadtverwaltung gefragt, ob und wie sich die Beschlüsse umsetzen lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.03.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim