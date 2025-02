Stand: 18.02.2025 15:41 Uhr Bislang drei Kandidaten für die Landratswahl in Ludwigslust-Parchim

Die Landratswahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim steht bevor. Bislang haben drei Parteien einen Kandidaten aufgestellt. Neuester Kandidat ist Philipp Lübbert von Bündnis 90/Die Grünen. Mit dem studierten Verwaltungswissenschaftler stellt die Partei erstmals einen eigenen Kandidaten für das Amt im Landkreis. Klar ist auch, wer für die AfD ins Rennen geht. Am vergangenen Sonntag wählte der AfD-Kreisverband Südwestmecklenburg Dietmar Friedhoff zum Landratskandidaten. Außerdem tritt SPD-Amtsinhaber Stefan Sternberg erneut zur Wahl an. Er ist seit 2018 Landrat. Der CDU-Kreisverband kündigte an, dass die Entscheidung über eine Kandidatur erst nach der Bundestagswahl getroffen werde. Auf Nachfrage des NDR teilten sowohl das Bündnis Sahra Wagenknecht als auch die FDP mit, dass sie keinen Kandidaten nominieren werden. Die Landratswahl wird am 11. Mai durchgeführt. Sollte eine Stichwahl erforderlich sein, würde diese am 25. Mai stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 18.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim