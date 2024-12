Benefizkonzert in Schwerin: Mehr als 7.400 Euro Spenden für "Hand in Hand" Stand: 05.12.2024 09:56 Uhr

Das Goethe-Gymnasium Schwerin hat beim Benefizkonzert im Mecklenburgischen Staatstheater über 7.400 Euro gesammelt. Auf der Bühne des Mecklenburgischen Staatstheaters standen am Mittwochabend 180 Musiker und Musikerinnen des Schweriner Goethe-Gymnasiums.

500 Besucher im Großen Haus

Von den jüngsten Mitgliedern des Spatzenchors über den Kinderchor bis hin zum sinfonischen Blasorchester der siebten und achten Klassen und den fortgeschrittenen Blasmusikern aus den oberen Jahrgängen - das Konzert bot ein vielfältiges Programm, das die etwa 500 Besucher begeisterte. Eltern, Großeltern und Geschwister sorgten nicht nur für eine warme Atmosphäre im Großen Haus, sondern trugen mit ihren Spenden maßgeblich zum Erfolg des Abends bei: Genau 7.447,64 Euro kamen für die Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zusammen.

"Aus einsam wird gemeinsam"

Die Aktion des NDR steht in diesem Jahr unter dem Motto "Aus einsam wird gemeinsam". Gemeinsam mit den Bürgerstiftungen werden Projekte unterstützt, die Menschen aus der Isolation holen und Begegnungen schaffen. Die Spendengelder fließen zu 100 Prozent in diese Initiativen. Ziel ist es, Orte der Zusammenkunft zu fördern, an denen Menschen einander helfen, sich austauschen und gemeinsam Zeit verbringen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin