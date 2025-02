Stand: 25.02.2025 15:07 Uhr Bei Klütz: Betrunkene Autofahrerin landet mit Wagen in Graben

Im Kreis Nordwestmecklenburg hat eine alkoholisierte Autofahrerin am Montagmorgen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nähe von Klütz. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Frau zunächst mit ihrem Wagen von der Straße ab und landete dann in einem Graben. Warum genau, ist noch unklar. Die 59-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, so die Polizei weiter. Als sie zu dem Unfall befragt werden sollte, nahmen die Polizisten Alkoholgeruch war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen die Fahrerin wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 25.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg