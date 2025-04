Stand: 15.04.2025 16:12 Uhr Baum fällt in Stromleitung und löst Waldbrand bei Parchim aus

Ein Waldbrand hat am Dienstag für mehrere Stunden die Freiwilligen Feuerwehren rund um Parchim in Atem gehalten. Die Einsatzleitung musste rund 100 Feuerwehrleute aus zehn Wehren koordinieren. Wie die Einsatzleitung vor Ort mitteilte, war vermutlich ein trockener Baum die Ursache für das Feuer. Der war in eine Stromleitung gefallen. Durch den Funkenflug wurde dann bei Kiekindemark zwischen Stolpe und Parchim (alle Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Waldbrand ausgelöst.

Löschwasser über Kilometer angepumpt

Bis die Wehren unter anderem aus Spornitz, Groß Godems, BIievenstorf und Neustadt-Glewe das Feuer unter Kontrolle bringen konnten hatte es sich auf rund zweieinhalb Hektar Fläche ausgebreitet. Das entspricht gut drei Fußballfeldern. Das Löschwasser musste teils über mehrere Kilometer zum Feuer gepumpt werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der Waldbrand unter Kontrolle. Für Westmecklenburg gilt laut Landesforst Mecklenburg-Vorpommern derzeit Waldbrand-Gefahrenstufe drei von fünf - also eine mittlere Gefahr.

