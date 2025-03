Stand: 26.03.2025 16:28 Uhr Bauarbeiten am Schienennetz: Einschränkungen in Westmecklenburg

Bahnfahren in Westmecklenburg funktioniert momentan und in den nächsten Tagen nur stark eingeschränkt. Mehrere Bahnlinien sind durch Bauarbeiten am Schienennetz gestört. Meist tagsüber wird an den Strecke zwischen Hamburg und Rostock gebaut. Davon betroffen sind Züge der Linie RE1. Auch die Strecke zwischen Schwerin und Wismar ist tagsüber zu: Seit Montag bis voraussichtlich kommenden Mittwoch fahren die Züge der Ostdeutschen Eisenbahn dort nur früh morgens und spät abends. Ersatzbusse stehen zur Verfügung, teilweise werden sogar Fahrten per Großraumtaxi angeboten. Betroffen sind Züge der RE8 und RB17. Die 17er-Linie ist teilweise auch Nachts nicht nutzbar. Heute Abend bis morgen Vormittag fallen Züge zwischen Lübeck und Schwerin aus. Von Freitagabend bis Sonnabendmorgen werden Züge zwischen Hamburg und Schwerin über eine andere Strecke umgeleitet - deswegen fallen Stopps an einigen Bahnhöfen weg.

