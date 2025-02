Stand: 28.02.2025 16:16 Uhr Autounfall bei Spornitz: Zwei 22-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B191 bei Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Freitag zwei Personen schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge ist ein 22-jähriger Fahrer beim Überholen einer Fahrzeugkolonne frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammengestoßen. In diesem saß ebenfalls ein 22-Jähriger. Bei dem Unfall wurde der Opelfahrer in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden mit Verdacht auf innere Verletzung ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Außerdem waren die Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der fahrlässigen Körperverletzung. Wegen der Bergungsarbeiten musste die B191 für rund drei Stunden voll gesperrt werden.

