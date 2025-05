Stand: 19.05.2025 15:40 Uhr Autobahnrastplatz Schönberger Land: Mädchen durch Böller verletzt

Eine in einem Auto sitzende 14-Jährige ist am Samstagabend auf einer Raststätte der Autobahn 20 durch Pyrotechnik verletzt worden. Laut Zeugen sollen Anhänger des FC Hansa Rostock auf dem Rastplatz Schönberger Land (Landkreis Nordwestmecklenburg) einen Böller an einem Verkehrsschild gezündet haben, so die Polizei. Das Mädchen saß zum dem Zeitpunkt als Beifahrerin in einem vorbeifahrenden Auto und erlitt ein Knalltrauma. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Explosion habe ein Loch in das Schild gerissen, sagte eine Polizeisprecherin. Gegen die noch unbekannten Tatverdächtigen werde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auf dem Rastplatz soll sich zur Tatzeit eine Gruppe mit 50 bis 60 Personen aufgehalten haben, die nach Angaben der Polizei wegen ihres Erscheinungsbildes der Hansa-Fanszene zuzuordnen seien.

