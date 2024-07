Stand: 09.07.2024 18:00 Uhr Neustadt- Glewe: Airbeat-One-Festival Anreise startet Morgen

In und um Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beginnt morgen die Anreise zum Airbeat-One-Festival. Die Polizei will bis zum Abschluss des Festivals täglich mit 150 bis 200 Beamten in der Region Neustadt-Glewe im Einsatz sein. Sie sollen einen störungsfreien Ablauf von der An- bis zu Abreise der Festivalbesucher gewährleisten. Neben verkehrsleitenden Maßnahmen sind im Umfeld des Festivalgeländes auch Kontrollen in Sachen Alkohol und Drogen geplant. Direkt auf dem Festivalgelände wird zudem eine mobile Wache eingerichtet. Hier können sich alle Besucher zu polizeilichen Themen melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim