Stand: 15.05.2025 18:14 Uhr Bürgermeisterwahl Neukloster: Haik Jaeger legt Beschwerde ein

Der AfD-Kandidat Haik Jaeger hat beim Kreiswahlauschuss Nordwestmecklenburg Beschwerde gegen seine Nicht-Zulassung zur Bürgermeisterwahl in Neukloster eingelegt. Der vom Verfassungsschutz als gewaltbereiter Rechtsextremist eingestufte Jaeger wurde vor einer Woche vom Gemeindewahlausschuss des Amtes Neukloster abgelehnt. Die Ausschuss-Mitglieder bezweifelten, dass Jaeger hinter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen würde. Denn Haik Jaeger war mutmaßlich Mitglied der rechtsextremen Nordkreuz-Gruppe, die sich auf einen Staatszusammenbruch vorbereitet haben soll. Nun soll der Kreiswahlausschuss in der kommenden Woche über seine Bewerbung entscheiden. Die Bürgermeisterwahl in Neukloster findet Ende Juni statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.05.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg