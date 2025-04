Stand: 24.04.2025 08:09 Uhr Brennende Gartenhäuser in Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim

In der Nacht zu Donnerstag ist die Feuerwehr zu zwei brennenden Gartenhäusern gerufen worden. Gegen Mitternacht brannte in der Gemeinde Brüsewitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein Gartenhäuschen auf einem Privatgrundstück. Während der Löscharbeiten musste die B104 für mehr als drei Stunden gesperrt werden. Und auch in Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) brannte ein Gartenhaus auf einem Privatgrundstück. In beiden Fällen brannten die Häuser komplett ab. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursachen werden jetzt ermittelt.

