Polizei registriert mehr Straftaten in Schwerin

Die Polizei hat im Jahr 2024 in Schwerin 12.190 Straftaten erfasst – ein Anstieg um 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik für Schwerin hervor, die die Polizei am Mittwoch vorgestellt hat. Der Anstieg ist laut Polizeidirektor Nils Rosada mit rund 1.000 zusätzlichen Fällen zu erklären, bei denen Personen ohne Fahrschein in Bus oder Bahn erwischt wurden. Das liege an den verstärkten Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Gleichzeitig ist die Anzahl aller Tatverdächtigen im Jahr 2024 zurückgegangen. Die Zahlen zeigten, „dass weniger Menschen für eine größere Anzahl an Straftaten“ verantwortlich seien, so Rosada weiter.

Die Anzahl an Raubdelikten und Körperverletzungen ist leicht rückläufig. Die Fälle von Körperverletzungen sanken von 1.265 Delikten in 2023 auf 1.198 Fälle im Jahr 2024. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben fast 87 Prozent aller Körperverletzungen aufklären.

Weniger Rauschgiftdelikte durch Cannabisgesetz

Im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität sind die Zahlen deutlich gesunken. 2024 gab es im Vergleich zum Vorjahr 389 Rauschgiftdelikte weniger als 2023. Damals waren es noch 908 Fälle. Der Rückgang liegt laut Polizei an der Einführung des Cannabisgesetzes Anfang April 2024.

Insgesamt konnte die Polizei in Schwerin im vergangenen Jahr 72,6 Prozent der Straftaten aufklären. Die Quote liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 58 Prozent.

In diesem Jahr will die Polizei laut Polizeidirektor Rosada weiter einen Fokus auf den Schweriner Marienplatz und die angrenzenden Straßen legen. Noch in diesem Jahr soll dort eine feste Polizeistation eröffnen und die Kameraüberwachung verbessert werden. Der Marienplatz habe eine „gewisse Strahlwirkung“ für die Stadt, so Rosada.

