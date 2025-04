Stand: 15.04.2025 17:43 Uhr Wismar: Ausstellerzahl der Hanseschau auf Vor-Corona-Niveau

Mit mehr als 220 Ausstellern sei die Hanseschau in Wismar laut Veranstalter wieder auf Vor-Corona-Niveau. Am Donnerstag, dem 24. April, beginnt die Erlebnismesse in diesem Jahr. Sie ist insgesamt vier Tage bis Sonntagabend geöffnet. In fünf Hallen und auf einem großen Außengelände präsentieren Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Etwa die Hälfte davon kommt aus der Region. Laut Burkhard Golla als Projektleiter der Hanseschau sei es eine Leistungsschau der hiesigen Wirtschaft.

Neu: Eine Halle zum Thema Hunde

Am Donnerstag und Freitag geht es in einer der Hallen nur um Hunde. In der selben Halle findet am Samstag und Sonntag dann die Ehrenamtmesse statt. Diese Messe gibt es schon zum zehnten Mal auf der Hanseschau. Insgesamt 50 Vereine präsentieren dort ihre ehrenamtliche Arbeit. In einer Showküche wird mit regionalen Produkten gekocht, auf einer Bühne gibt es Musik und Programm. Präsentiert wird die Messe vom NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Im vergangenen Jahr kamen 23.000 Besucher zur Hanseschau auf den Festplatz in Wismar. Vor Corona waren es bis zu 40.000.

