Stand: 03.11.2024 12:11 Uhr A20: Auf- und Abfahrt Wismar-Mitte bis Weihnachten gesperrt

Ab dem 4. November wird die Auffahrt und Abfahrt Wismar-Mitte an der A20 gesperrt. Diese Sperrung soll bis voraussichtlich Ende Dezember dauern, während dort Ampeln installiert werden. Der Grund dafür sind häufige Unfälle an dieser Stelle, besonders wenn Fahrzeuge von der Autobahn 20 auf die Bundesstraße zwischen Wismar und Metelsdorf abbiegen. Um die Sicherheit zu erhöhen, werden zwei Ampeln in einem Abstand von etwa 250 Metern auf der B208 installiert, die den Verkehr regeln. Die Straße bleibt zunächst befahrbar. Aber ab Mitte November wird sie halbseitig gesperrt und der Verkehr soll durch Baustellenampeln geregelt werden. Die Sperrung der Auf- und Abfahrten beginnt morgens nachdem der Berufsverkehr durch ist. Das soll gegen 8 Uhr sein. Eine Umleitung zur Anschlussstelle Bobitz ist ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 03.11.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg