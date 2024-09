Stand: 23.09.2024 16:44 Uhr Mehr Zuzüge in Westmecklenburg

Im ersten Halbjahr 2024 sind 1.213 Menschen mehr nach Westmecklenburg gezogen, als die Region verlassen haben. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Das größte Plus an Zuzügen hat Schwerin verzeichnet. Dort sind in der ersten Jahreshälfte 576 Einwohner mehr hingezogen als weggeangen sind. In Nordwestmecklenburg waren es 566 Menschen mehr und im Landkreis Ludwigslust-Parchim etwa 70. In den ersten drei Monaten des Jahres sind vor allem Deutsche nach Westmecklenburg gezogen - im April, Mai und Juni dann mehr aus dem Ausland. Insgesamt sind aber mehr Deutsche, als ausländische Menschen nach Westmecklenburg gekommen. Auch Asylsuchende gehen in diese Melderegister-Statistik mit ein, wenn sie länger als drei Monate im Land sind.

