Stand: 06.02.2025 16:24 Uhr Ampeln nach Unfall an Wismarer Kreuzung defekt

In Wismar sind die Ampeln an der Kreuzung der Dr.-Leber-Straße und der Kanalstraße nach einem Unfall außer Betrieb. Ein 24-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Stromkasten geprallt. Dadurch wurden auch die Ampeln ausgeschaltet. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 28.000 Euro. Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar repariert aktuell die Ampelanlage. Wie lange das dauern wird, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg