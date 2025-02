Stand: 19.02.2025 12:46 Uhr Abzweig Plauerhagen: Unfall mit zwei Schwerverletzten

In der Nähe von Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat es am Mittwochvormittag einen schweren Unfall mit drei Autos gegeben. Laut Polizei kam es am Abzweig nach Plauerhagen zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Drei Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

