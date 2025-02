Stand: 18.02.2025 17:22 Uhr Ab Mittwoch früh: Streik bei Helios in Schwerin

Die Beschäftigten der Helios Kliniken in Schwerin streiken am Mittwoch. Die Gewerkschaft ver.di hat im Zuge der aktuellen Tarifverhandlungen dazu aufgerufen. Der Warnstreik ist auf zwei Tage angesetzt. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass geplante Therapien und Operationen nicht oder nur eingeschränkt stattfinden werden. Die Notversorgung sei aber gewährleistet. Helios hat sich auf NDR-Anfrage bisher nicht geäußert. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die rund 21.000 Beschäftigten von Helios, darunter rund 3.000 in Schwerin, eine Lohnerhöhung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro plus. Außerdem ein 13. Monatsgehalt, höhere Zulagen für Arbeit zu ungünstigen Zeiten und Auszubildende sollen 150 Euro mehr bekommen. Der Helios-Konzern habe nach dem ersten Verhandlungstermin Ende Januar in Berlin kein Angebot vorgelegt. Laut Daniel Taprogge, ver.di-Bezirksgeschäftsführer, haben die Beschäftigten eine gute Lohnentwicklung verdient. Helios mache satte Gewinne, erwirtschaftet von den Beschäftigten, so Taprogge weiter.

