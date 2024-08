Stand: 29.08.2024 17:08 Uhr Ab Freitag früh: Schweriner Platz der Freiheit gesperrt

Ab Freitag und das komplette Wochenende hindurch wird in Schwerin der Platz der Freiheit voll gesperrt sein. Der Grund: In den Straßenbahngleisen in der Lübecker Straße, zwischen dem Platz der Freiheit und dem Obotritenring wird eine Weiche eingebaut. Neben dem Straßenverkehr sind auch mehrere Linien des Schweriner Nahverkehrs von den Einschränkungen betroffen. Fahrgäste der Straßenbahnlinie 2 müssen dann am Bahnhof in Ersatzbusse umsteigen. Die Haltestellen Stadthaus, Wittenburger Straße und Platz der Freiheit werden dadurch nicht bedient. An der Kreuzung Obotritenring/Lübecker Straße gibt es eine Ersatzhaltestelle nahe des Platzes der Freiheit. Auch die Buslinien 10, 11, 12 und 14 fahren auf geänderten Routen. Mit den Gleisbauarbeiten am Wochenende bereitet sich der Nahverkehr auf die Sperrung der Franz-Mehring-Straße vor. Die soll in einigen Monaten grundsaniert werden. Dann müssen die Straßenbahnen auch stadtauswärts über den Wittenburger Berg fahren.

